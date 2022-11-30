В Муроме нижегородец осужден за совершение трех угонов автомобилей

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромским городским судом вынесен приговор ранее судимому жителю Нижегородской области, который обвинялся в трех автоугонах.

Суд установил, что в августе текущего года мужчина пролез через открытый багажник в «Ладу» четырнадцатой модели, стоящую на улице Первомайская. Обнаружив под сиденьем ключи от машины, мужчина завел легковушку и уехал в деревню Загряжское Муромского района, где бросил автомобиль.

Через некоторое время похожим образом он угнал «Ладу» девятой модели, на которой проехал буквально один квартал — от дома №110 по улице Ленина до дома №97 по улице Льва Толстого.

Уже в сентябре мужчина вновь оказался в салоне чужой «Лады» четырнадцатой модели, водительская дверь которой была открытой. Автомобиль стоял у дома №95 по улице Льва Толстого.

Однако в тот раз угонщику не удалось завести двигатель, и он толкнул ее.

Сам мужчина свою вину полностью признал. С учетом всех обстоятельств Муромский городской суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии строгого режима.