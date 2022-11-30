В Коврове при строительстве Павловского моста обнаружен подземный лаз

Павловский мост Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщили в администрации города Коврова, 28 ноября в ходе проведения ремонтных работ по реконструкции Павловского моста строители наткнулись на странный колодец, находившийся под землей. Внутри этот колодец имеет довольно крупный лаз.

В мэрии города оружейников уточнили, что лаз проходит вдоль моста, но в какую именно сторону тянется пока непонятно. Строителям этот подземный объект не мешает, а специалисты городского управления ЖКХ в ближайшее время исследуют подземный ход и выяснят его предназначение.