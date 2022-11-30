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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 11:51

Во Владимире девушка устраивалась работать в магазины и похищала выручку

Два похожих факта произошли в течение двух месяцев
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в октябре и ноябре в полицию Владимира поступили два похожих заявления от руководства местных магазинов.

В обоих случаях владельцы нанимали новую продавщицу, которая после пропажи денег не выходила на смену и пропадала.

«В ходе работы сотрудники полиции установили, что в обоих случаях продавцом была одна и та же девушка, 22-летняя местная жительница», - сообщила корреспонденту «Хронометра» руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.

Оперативникам удалось разыскать и задержать девушку, которая созналась в совершении краж. По версии следствия, в одном случае она забрала 8 тысяч рублей, в другом 32 тысячи.

В ходе следствия установлено, что ранее девушку уже судили за совершение таких же преступлений. Ущерб она уже возместила.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», продолжается.