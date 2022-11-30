Жители Владимирской области в ноябре перевели жуликам 25 миллионов рублей

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в течение ноября текущего года владимирцы в общей сложности 100 раз попались на уловки аферистов, при этом в 85 случаях речь идет о дистанционных мошенничествах. При этом в общей сложности люди перевели на счета жуликов 25 миллионов рублей.

В полиции отметили, что теперь жертвами мошенников становятся и молодые люди.

Так, 39-летняя жительница Коврова перевела 679 тысяч рублей «сотруднику банка», который рассказал о том, что на нее якобы кто-то оформляет кредит, и предложил «безопасный счет».

В похожей ситуации 44-летняя жительница Владимира перевела аферистам 240 тысяч рублей.

А другая жительница Владимира, поверившая на предложение жулика о легком заработке перечислила на чужой счет 2 миллиона 65 тысяч рублей.

Еще миллион рублей перевела 69-летняя муромлянка, которой рассказали о якобы попавшей в ДТП внучке.

В полиции еще раз предупреждают о том, что ни в коем случае ни при каких обстоятельствах нельзя переводить свои сбережения неизвестным людям, будь то «сотрудники банка», «следователи» или другие «благожелатели».