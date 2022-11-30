Во Владимире стартовала акция "Добрый Новый год"

фото Доброштаба

Владимирский «Доброштаб» и городское управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике объявили о начале акции «Добрый Новый год». Она продлится до 19 декабря и будет направлена на помощь подопечным Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения и Владимирского психоневрологического интерната. Также подарки будут направлены детям мобилизованных жителей города и семьям, проживающим в пункте временного размещения.

Чтобы стать участником акции, нужно сформировать подарок, принести его на точку сбора. Варианты возможных подарков: кружки, мягкие игрушки, новогодние небьющиеся сувениры, тёплые носки или варежки, сладости. К подарку можно приложить открытку с новогодними пожеланиями.

Кроме того, можно организовать свою точку сбора подарков по месту работы или учёбы. Для этого необходимо связаться с организаторами акции «Добрый Новый год» по телефону: 77-86-83.