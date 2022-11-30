Уголовное дело против застройщика "дома с лишними этажами" в Коммунаре прекращено

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Октябрьский районный суд вынес итоговое решение по уголовному делу в отношении застройщика "дома с лишними этажами" в Коммунаре Сергея Русакова. Напомним, что из-за превышения норма этажности дольщики, вложившие в строительство больше 130 миллионов рублей, несколько лет не могут получить ключи от своих квартир.

В частности, были допущены следующие нарушения проектной документации: вместо 7 этажей между осями 1-15 (первая и вторая секции) выполнено 8 этажей; вместо 8 этажей между осями 16-23 (третья секция) выполнено 9 этажей; вместо 8 этажей между осями 24-31 (четвертая секция) выполнено 10 этажей; максимальная высота дома составила не менее 32 метров при допустимой высоте 24 метра.

Сначала Русакову было инкриминировано "причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере". А потом статью переквалифицировали в самоуправство.

Русаков ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности применительно к преступлению небольшой тяжести. Суд удовлетворил его ходатайство. Уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Глава региона сообщил о том, что на этой неделе дом будет введен в эксплуатацию.