Новый мэр Владимира пообещал продолжить строительство дог-парков

фото с сайта городской администрации

На горсовете, который состоялся 30 ноября, депутаты подняли вопрос о появившихся в областном центре дог-парков.

- Департамент ветеринарии утвердил правила выгула собак, и это правильно. Но площадок, где бы могли выгуливать своих питомцев, не так много. Во Владимире построили три дог-парка и нужно продолжать эту работу, - обратился Евгений Станчев к новому мэру Дмитрию Наумову, уточняя, будет ли продолжена работа и финансирование на наказы избирателей.

Дмитрий Наумов отметил, что тема, действительно, актуальная. И Владимир - один из первых городов, где начали появляться дог-площадки.

- Главное, не просто их создавать, но и содержать. Ведь число животных увеличивается. Наказы избирателей будем поддерживать и дальше. Кроме того, я попрошу, чтобы депутаты сами участвовали в реализации тех или иных программ и были в постоянном контакте с жителями Владимира, - подчеркнул Дмитрий Наумов.

Напомним, в областном центре завершаются работы по созданию дог-парка на улице Луначарского.