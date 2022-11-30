Во Владимире дети мобилизованных смогут бесплатно посещать секции и кружки

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Во Владимире продолжают поддерживать семьи мобилизованных. Так, на горсовете, который состоялся 30 ноября, депутаты приняли дополнительные меры поддержки.

Как пояснила заместитель главы администрации Елена Малик, теперь для детей мобилизованных бесплатными будут услуги дополнительного образования. Проще говоря, теперь им можно будет не оплачивать муниципальные кружки и секции.

- Кроме того, мы предлагаем сделать бесплатным двухразовое питание в школе. И это относится не только к детям мобилизованных, но и детям добровольцев, - сообщила Елена Мадик.

Депутаты единогласно поддержали эти решения. Напомним, что ранее детей мобилизованных освободили от платы за детский сад. Также юные владимирцы смогут бесплатно посещать катки и бассейны.