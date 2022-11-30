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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 8:04

Жительница Владимира погибла из-за неосторожного курения

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото МЧС по Владимирской области

фото МЧС по Владимирской области

29 ноября в 21.17 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Безыменского, 21 б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений был виден дым в одной из квартир на 5-м этаже.

Звено газодымозащитной службы проникло в квартиру, где пожарными была обнаружена 53-летняя женщина без сознания. Её вынесли на свежий воздух и передали медикам, но в карете «скорой» женщина скончалась. Параллельно был ликвидирован пожар в квартире на площади 2 квадратных метра, пострадало имущество.

По предварительной информации дознавателей МЧС России, причиной пожара послужило неосторожное курение погибшей.