Если бы летом не чистили просеки, то во Владимирской области после ледяного дождя без света остались бы 100 тысяч человек

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Недавний ледяной дождь стал предметом разговора во время пресс-конференции губернатора Владимирской области Александра Авдеева, прошедшей 29 ноября. И по мнению главы региона, 8 тысяч владимирских абонентов, оставшихся без света в выходные, это не такая большая цифра, как могло бы быть.

«Если посмотреть, как сильно прошелся ледяной дождь по нашим соседям, то видно, что у нас все еще не так плохо. В Нижегородской области отключения были у 100 тысяч абонентов, в Курской области - у 40 тысяч. Да, я готов ругать "Владимирэнерго". Однако стоит отдать должное, что летом они проделали серьезную работу по расчистке просек, уборке старых деревьев и замене проводов на СИПы», заявил Авдеев.

В пример глава региона привел данные по увеличению объемов работ по расчистке просек в этом году. Так, в 2022 году энергетики расчистили 390 гектаров просек. В прошлые годы этот объем не превышал 17 гектаров.