На благоустройство Суздаля в 2023 году направят 1,9 миллиарда рублей

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал о том, как идет подготовка к 1000-летию Суздаля.

«Инвестиции в Суздаль в 2021 году составили 500 миллионов рублей. Они пошли на дороги, отдельные мосты, тротуары и так далее. В этом году объемы финансирования увеличились до 900 миллионов рублей. А в 2023 году на благоустройство Суздаля в федеральном, региональном и муниципальном бюджетах заложено уже 1,9 миллиарда рублей. Они пойдут на два моста, очистные сооружения, ливневые канализации, тротуары, дорожки, освещение», рассказал глава региона.

У Авдеева спросили и про школу на 1200 мест, которая изначально планировалась к строительству в Суздале. Однако из-за экономических трудностей последнего года проект подвис. По словам губернатора, без федеральной помощи регион проект не потянет, так как на школу надо около 2 миллиардов. Но на федеральном уровне пока не планируют помогать со строительством школы.