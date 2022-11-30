В Киржаче местный житель до смерти избил своего соседа

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях было завершено расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Обвиняемым по делу проходит 46-летний житель Киржача. По версии следователей, 7 сентября после конфликта со своим соседом, вместе с которым мужчина нередко пил спиртное, он нанес ему множество ударов руками и ногами по телу, в результате чего 66-летний сосед скончался на месте.

Сам мужчина вину признал полностью и раскаялся в совершенном поступке. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Киржачский районный суд.