Поджигателя из Камешково посадят в колонию строгого режима на пять лет

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Камешковский районный суд вынес приговор 34-летнему местного жителя. Его признали виновным в умышленном поджоге, повлекшим причинение значительного ущерба.

Установлено, что в апреле 2021 года в ночью мужчина, будучи пьяным, испытывая неприязнь к знакомой, пришёл к её квартире в селе Второво Камешковского района. Просунув руку через отверстие в окне, зажигалкой поджог тряпичную занавеску. В итоге огонь распространился и на соседнюю квартиру. Были полностью уничтожены жилые помещения и имущество. Злоумышленник с места преступления скрылся.

На этом мужчина не остановился. Как сообщает областная прокуратура, через несколько дней он, испытывая неприязнь к соседу, спичками поджог сено, находящееся в одном из помещений сарая в поселке Мирный Камешковского района. Хозяйственная постройка и хранящееся в ней имущество были полностью уничтожены огнем.

Двумя месяцами ранее мужчина подпер санками входную деревянную дверь частного дома на ул. Матвеева села Второво и зажигалкой поджог синтетическую ткань саней, понимая, что от зажженного им материала загорится входная дверь, а затем огонь распространится на жилой дом. После этого поджигатель отошел от дома, чтобы дождаться, когда огонь разгорится. Однако жители успели потушить дверь.

Общий ущерб превысил 2 миллиона рублей. Свою вину мужчина признал. Теперь он проведет в колонии строгого режима 5 лет.