В Гусь-Хрустальном пожарные спасли 3-летнего ребенка, закрывшегося в комнате

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, инцидент произошел ночью 24 ноября в общежитии на улице Добролюбова. Диспетчерам Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что хозяйка одной из комнат вышла в общий коридор, а ее 3-летняя дочка захлопнула дверь и осталась внутри одна.

Сотрудники МЧС быстро прибыли на место и вскрыли дверь при помощи специальных инструментов. К счастью, девочка оказалась цела и невредима.