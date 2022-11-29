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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 14:12

В Гусь-Хрустальном пожарные спасли 3-летнего ребенка, закрывшегося в комнате

Мама вышла в коридор, а дверь захлопнулась
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, инцидент произошел ночью 24 ноября в общежитии на улице Добролюбова. Диспетчерам Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что хозяйка одной из комнат вышла в общий коридор, а ее 3-летняя дочка захлопнула дверь и осталась внутри одна.

Сотрудники МЧС быстро прибыли на место и вскрыли дверь при помощи специальных инструментов. К счастью, девочка оказалась цела и невредима.