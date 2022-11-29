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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 14:03

В Собинке местная жительница через МФЦ фиктивно ставила на учет иностранцев

В результате на женщину было возбуждено уголовное дело
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Собинского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту фиктивной постановки на учет иностранцев.

Обвиняемой по делу проходит местная жительница, которая в сентябре текущего года дважды предоставила в МФЦ уведомления о прибытии двух граждан Таджикистана в ее дом. Однако на самом деле иностранцы не жили у нее ни дня.

Также прокуратура направила в суд вместе с уголовным делом иск, потребовав взыскать с женщины в пользу государства незаконно полученные от иностранцев деньги.

Уголовное дело в скором времени рассмотрит мировой суд Собинского района.