В Собинке местная жительница через МФЦ фиктивно ставила на учет иностранцев

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Собинского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту фиктивной постановки на учет иностранцев.

Обвиняемой по делу проходит местная жительница, которая в сентябре текущего года дважды предоставила в МФЦ уведомления о прибытии двух граждан Таджикистана в ее дом. Однако на самом деле иностранцы не жили у нее ни дня.

Также прокуратура направила в суд вместе с уголовным делом иск, потребовав взыскать с женщины в пользу государства незаконно полученные от иностранцев деньги.

Уголовное дело в скором времени рассмотрит мировой суд Собинского района.