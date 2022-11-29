Инфекционный госпиталь Владимирской области начнет принимать пациентов со второго квартала 2023 года

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что инфекционный госпиталь в ОКБ начнет принимать первых пациентов не раньше второго квартала 2023 года.

«С начала специальной военной операции выросли процентные ставки, что резко подорвало компаниям возможность брать кредит, финансироваться и так далее. Также нарушилась логистика экспортно-импортных поставок, особенно по дорогостоящей инженерной продукции, что привело к сбою поставки некоторых комплектующих на 3-6 месяцев. Плюс подорожание потребовало весь год пересчитывать те проекты, которые были составлены в прошлом году», рассказал Александр Авдеев.

Глава региона сказал, что хотя строительная готовность госпиталя составляет 95 процентов, но из-за задержек по некоторым комплектующим пуско-наладочные работы начнутся лишь в декабре (вместо октября). Сместились сроки и по лицензированию - на I квартал 2023 года.

«Так что первых пациентов госпиталь начнет принимать не раньше начала второго квартала», резюмировал глава региона.