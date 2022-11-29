В Муроме у местного жителя изъяли 5000 пачек контрафактных сигарет

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях прокуратурой Селивановского района было утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Мурома. Он обвиняется в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

По версии следствия, в августе нынешнего года муромлянин купил в Москве 5000 пачек сигарет без акцизных марок и перевез домой, где хранил с целью продажи в магазинах Селивановского района.

Однако 3 сентября сотрудники регионального главка ФСБ задержали его и изъяли продукцию, стоимость которой была оценена в 560 тысяч рублей.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Селивановский районный суд.