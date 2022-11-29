Гороховецкий район может возглавить Оксана Рябовол

Фото с официального сайта администрации Гороховецкого района

На своей пресс-конференции 29 ноября губернатор сообщил о возможных кандидатах на должности глав районов. Речь о Киржачском, Гороховецком и Судогодском районах.

- В Гороховецком районе мы поддержим кандидатуру Рябовол (сейчас она занимает должность заместителя главы администрации по социальным вопросам - авт.), по Судогодскому району - надеемся, что, если даже нынешний глава района покинет пост (Александр Смирнов написал заявление на увольнение по собственному желанию по состоянию здоровья - авт.), он будет работать в областной команде, по Киржачскому району есть хорошая кандидатура из местных, но мне не хотелось бы сейчас подробно об этом говорить. Пока он не может выйти на работу по личным вопросам, - отметил Александр Авдеев.

Напомним, что глава администрации Киржачского района Илья Букалов подал в отставку, возглавив акционерное общество «Корпорация развития Владимирской области». Правда с приставкой «врио».