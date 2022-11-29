Во Владимире уличный грабитель отобрал у местной жительницы телефон

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце октября в дежурную часть городского управления полиции Владимира обратилась 38-летняя женщина, рассказавшая, что неизвестный отобрал у нее на улице телефон и сбежал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские опросили возможных очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения, в через некоторое время нашли человека, которому похититель продал украденный телефон.

Так удалось выйти подозреваемого, которым оказался 22-летний житель Владимира. 28 ноября оперативники задержали его и доставили в полицию, где он сознался в совершении грабежа.

На время следствия молодой человек отправился за решетку. Сейчас его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.