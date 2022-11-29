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НовостиПолитика29 ноября 2022 12:58

Во Владимире не собираются возвращать прямые выборы мэра

Губернатор посоветовал владимирцам самим выдвигаться в депутаты городского совета
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
депутаты владимирского горсовета

депутаты владимирского горсовета

Фото: Виктория СУХОВА

29 ноября на пресс-конференции Александра Авдеева губернатора спросили о его мнении по поводу возвращения прямых выборов мэра. Напомним, бывший градоначальник Андрей Шохин до своего избрания на пост заявлял о необходимости их возвращения. Однако этого не произошло.

- У владимирцев есть право выбирать президента, выбирать губернатора, выбирать депутатов разного уровня. Для того чтобы не заниматься популизмом, надо сначала провести хотя бы не своего мэра, а своих депутатов. Если не удалось провести своих депутатов, значит люди не верят твоей позиции, а верят тем, кто получил большинство. Выбирать мэра можно через выборы депутатов горсовета. Каждый из вас может свою программу представить. Попытайтесь это сделать хотя бы на уровне муниципального совета, - посоветовал Александр Авдеев.