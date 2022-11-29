К работам в парке у ДТЮ приступят в следующем году

фото проектировщиков

29 ноября прошла пресс-конференция губернатора Александра Авдеева. В числе прочих вопрос - каково будущее парка у ДТЮ, проект которого представили еще в 2020 году.

Глава региона скептически уточнил у журналистов, а видят ли они вообще там парк. На что представители СМИ осторожно отметили, что раньше там были сады.

- Для парка ДТЮ нужно делать гидрогеологию и археологию. Посмотреть на верхние и нижние пруды, состояние дна. Необходима реновация дамбы и очистка берегов. Без этих работ нам никто ничего не даст сделать. Этими работами мы займемся в следующем году.

Глава региона, что там должна появиться общественная зона. А если появятся объекты бизнеса, то муниципалитет должен их контролировать. Конечно, если найдутся инвесторы, готовые вложить в преображение пространства 1,5-2 миллиарда рублей, то он не против. Но пока очереди не стоит.