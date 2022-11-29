Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 ноября 2022 12:19

Во Владимире оставлен без изменения приговор экс-главе ЕРИЦ Нелли Титовой

Его обжаловали как сторона защиты, так и сторона обвинения
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Владимирским областным судом в порядке апелляции пересмотрено уголовное дело по обвинению бывшего руководители ООО «ЕРИЦ Владимирской областиК Нелли Титовой, которая обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении.

Ранее Ленинский районный суд установил, что Титова, занимая свою должность, с 7 февраля по 15 июня 2020 года незаконно увеличила себе оклад на 80 тысяч рублей, в результате чего организации был причинен ущерб на сумму почти в 360 тысяч рублей, которые директор оставила себе.

Нелли Титову приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Однако адвокаты и гособвинитель приговор обжаловали, посчитав его несправедливым. Прокуратура требовала реального лишения свободы, а Титова просила ее оправдать.

В результате Владимирский областной суд оставил его без изменения.