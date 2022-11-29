Во Владимире оставлен без изменения приговор экс-главе ЕРИЦ Нелли Титовой

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Владимирским областным судом в порядке апелляции пересмотрено уголовное дело по обвинению бывшего руководители ООО «ЕРИЦ Владимирской областиК Нелли Титовой, которая обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении.

Ранее Ленинский районный суд установил, что Титова, занимая свою должность, с 7 февраля по 15 июня 2020 года незаконно увеличила себе оклад на 80 тысяч рублей, в результате чего организации был причинен ущерб на сумму почти в 360 тысяч рублей, которые директор оставила себе.

Нелли Титову приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Однако адвокаты и гособвинитель приговор обжаловали, посчитав его несправедливым. Прокуратура требовала реального лишения свободы, а Титова просила ее оправдать.

В результате Владимирский областной суд оставил его без изменения.