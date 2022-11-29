Во Владимире оставлен в СИЗО обвиняемый по делу о краже денег ВлГУ

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 28 ноября Октябрьский районный суд Владимира рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя регионального главка полиции о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Григория Евстюнина.

По версии следствия, Евстюнин, будучи гендиректором коммерческой организации, при исполнении договоров для нужд Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых обманом похитил не меньше 11 миллионов рублей.

Защита бизнесмена возражала против продления ареста, полагая необходимым избрать более мягкую меру пресечения, но в итоге обвиняемого оставили в следственном изоляторе до 29 января 2023 года включительно. Таким образом, арест был продлен на срок до 7 месяцев 16 суток.