За прошлую неделю во Владимирской области еще 10 человек заболели "свиным гриппом"

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За прошедшую неделю во Владимирской области обратилось 12812 человек с признаками ОРВИ, среди них 6639 детей. Превышение недельного эпидемического порога зарегистрировано по совокупному населению на 53,6%, в возрастных группах 3-6 лет – на 13%, 7-14 лет – на 37,4%, 15 лет и старше - на 138%.

Во Владимире зарегистрировано 4751 обращение в лечебные учреждения, среди них 2642 ребенка. Превышение эпидпорога - на 49,8%, в возрастных группах 3-6 лет – на 29,8%, 7-14 лет – на 39,7% и 15 лет и старше на 103,7%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Гусь-Хрустальном районе, Владимире, Радужном, Собинском, Александровском, Юрьев-Польском районах.

Было проведено 406 исследований, из положительных находок – 10 случаев "свиного гриппа", а также респираторные вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, РС-вирусы и сезонная коронавирусная инфекция.

В текущий эпидемический сезон всего обнаружено 19 положительных находок гриппа А (H1N1).