Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 11:45

Во Владимирской области один из самых низких уровень безработицы в ЦФО

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень безработицы во Владимирской области составляет 2,5% и является ниже, чем в остальных регионах ЦФО. У наших ближайших соседей: в Ивановской, Рязанской, Московской областях уровень безработицы находится на отметке 3,2%. Самый высокий уровень безработицы в ЦФО в третьем квартале 2022 года в Ярославской области – 4,9%, самый низкий в г. Москве – 2,3%. Об этом сообщает Владимирстат.

По данным выборочного обследования рабочей силы, в третьем квартале этого года численность рабочей силы (экономически активного населения) в возрасте 15 лет и старше во Владимирской области составила 715,6 тысяч человек (54,1% от общей численности населения региона).