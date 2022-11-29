Во Владимирской области один из самых низких уровень безработицы в ЦФО

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Уровень безработицы во Владимирской области составляет 2,5% и является ниже, чем в остальных регионах ЦФО. У наших ближайших соседей: в Ивановской, Рязанской, Московской областях уровень безработицы находится на отметке 3,2%. Самый высокий уровень безработицы в ЦФО в третьем квартале 2022 года в Ярославской области – 4,9%, самый низкий в г. Москве – 2,3%. Об этом сообщает Владимирстат.

По данным выборочного обследования рабочей силы, в третьем квартале этого года численность рабочей силы (экономически активного населения) в возрасте 15 лет и старше во Владимирской области составила 715,6 тысяч человек (54,1% от общей численности населения региона).