В Кольчугино два человека спасены во время пожара в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.11 диспетчеры пожарной охраны получили сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Дружбы, 18 «б».

К месту ЧП выехали 13 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их приезда внутри квартиры, где находился очаг пожара, наблюдалось много дыма. Тут же было сформировано два звена газодымозащитников, которые направились на разведку и тушение.

Два человека были выведены на улицу при помощи спасательных устройств, еще семеро покинули дом самостоятельно.

К счастью, площадь пожара оказалась небольшой — выгорело 5 квадратных метров, пострадали мебель, вещи и внутренняя отделка квартиры. Никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин, которые привели к возгоранию.