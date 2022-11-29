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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 11:32

В Кольчугино два человека спасены во время пожара в многоквартирном доме

ЧП случилось утром 28 ноября на улице Дружбы
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.11 диспетчеры пожарной охраны получили сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Дружбы, 18 «б».

К месту ЧП выехали 13 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их приезда внутри квартиры, где находился очаг пожара, наблюдалось много дыма. Тут же было сформировано два звена газодымозащитников, которые направились на разведку и тушение.

Два человека были выведены на улицу при помощи спасательных устройств, еще семеро покинули дом самостоятельно.

К счастью, площадь пожара оказалась небольшой — выгорело 5 квадратных метров, пострадали мебель, вещи и внутренняя отделка квартиры. Никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин, которые привели к возгоранию.