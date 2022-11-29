В Суздальском районе пьяный местный житель дома избил подругу

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Суздальского межрайонного прокурора на днях утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по новой статье «Нанесение побоев лицом, ранее имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия».

По версии следствия, 5 октября мужчина, будучи в нетрезвом виде, на веранде дома в ходе ссоры ударил подругу три раза рукой в переносицу, а также по левой щеке и левому глазу.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Суздальский районный суд. Если вина его будет доказана, мужчине могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы до 1 года, ограничение свободы на 1 год, либо арест до 6 месяцев.