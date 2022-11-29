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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 10:03

В Кольчугинском районе мужчина распространял через соцсеть порнографию

В результате его вычислили и задержали сотрудники полиции
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативники регионального главка полиции получили сведения о том, что в одной из известных соцсетей рассылаются фотографии порнографического содержания. Получателями были женщины из разных регионов России.

Сотрудникам отдела «К» удалось вычислить подозреваемого, которым оказался 40-летний житель Кольчугинского района. По версии следствия, он был автором и сам же выполнял роль модели на этих фотографиях. Мужчина дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов через сеть. На время следствия обвиняемый отпущен под подписку о невыезде.