В Кольчугинском районе мужчина распространял через соцсеть порнографию

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативники регионального главка полиции получили сведения о том, что в одной из известных соцсетей рассылаются фотографии порнографического содержания. Получателями были женщины из разных регионов России.

Сотрудникам отдела «К» удалось вычислить подозреваемого, которым оказался 40-летний житель Кольчугинского района. По версии следствия, он был автором и сам же выполнял роль модели на этих фотографиях. Мужчина дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов через сеть. На время следствия обвиняемый отпущен под подписку о невыезде.