Водитель, который сбил ребенка на Лыбедской магистрали, получил 10 месяцев ограничения свободы

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело по факту ДТП на Лыбедской магистрали во Владимире, в котором пострадал ребенок.

26 апреля этого года мужчина на автомобиле «HYUNDAI SOLARIS», двигаясь по проезжей части Лыбедской магистрали, проехал на красный свет и сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. К счастью, он остался жив, но получил тяжелые травмы.

Родственники ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку водитель принес свои извинения и выплатил компенсацию.

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку ДТП произошло с участием ребенка, на регулируемом пешеходном переходе, а водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Приговором Фрунзенского районного суда он его признали виновным по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ему назначили 10 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 10 месяцев.

Защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке. Владимирский областной суд приговор суда первой инстанции признал законным, обоснованным и оставил без изменения.