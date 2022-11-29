Спасателя из Юрьев-Польского наградили за разминирование и разбор завалов в Мариуполе

фото из паблика "Юрьев-Польские известия. Честные новости" ВКонтакте

Уроженец Юрьев-Польского Андрей Ткаченко награжден почетным знаком "За мужество и доблесть" 1 степени. Об этом сообщает паблик "Юрьев-Польские известия. Честные новости" ВКонтакте.

Этим летом Андрей Ткаченко в составе Министерства МЧС России был в Мариуполе. Там молодой человек занимался разбором завалов и разминированием. Кроме того, раздавали людям воду и доставляли гуманитарную помощь.

Сейчас Андрей ведет обычную жизнь - работает и занимается спортом. Недавно победил в турнире по рукопашному бою .