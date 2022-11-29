Минсельхоз выделил Владимирской области дополнительные 100 миллионов рублей

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Производители молока Владимирской области до конца года получат дополнительную финансовую поддержку.

За полное и оперативное доведение средств до сельхозпроизводителей и перевыполнение плановых показателей по производству молока Министерство сельского хозяйства выделило 22 регионам дополнительные субсидии на производство продукции, сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Владимирской области выделено 100 миллионов рублей. С учётом областного софинансирования селяне получат 113 миллионов рублей. Средства будут до конца года направлены на возмещение части затрат производителей на производство сырого молока. Это окажет огромную помощь хозяйствам в подготовке к весенне-полевым работам будущего года и приобретении необходимых кормов.