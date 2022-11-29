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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:14

Предприниматель из Лакинска отправил партию сушеных овощей мобилизованным

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Константина Демидова ВКонтакте

фото со страницы Константина Демидова ВКонтакте

Предприниматель из Лакинска Алексей Мокеев выиграл грант "Агростартап" в размере 3 миллионов рублей. Он организовал производство смесей сушёных овощей из экологически чистого сырья местных сельхозпроизводителей. А на грантовые средства было закуплено отечественное оборудование и подготовлено помещение, сообщает на своей странице ВКонтакте директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Сейчас на линии обрабатываются пять видов овощей: картофель, морковь, капуста, лук и свёкла. Из них готовятся овощные смеси для первых блюд под торговой маркой "Биопродукт" . Никаких добавок, в отличии от привычных сухих супов не применяется, только бережный и длительный процесс термической обработки, который позволяет сохранять все полезные свойства. Одного 140 граммового пакета достаточно для приготовления восьми порций борща или супа.

И несмотря на то, что продукцией уже заинтересовались крупные интернет- магазины, одна из первых партий товара была отправлена в воинские части, где проходят службу наши земляки. В полевых условиях это хороший вариант для быстрого приготовления горячих блюд.