Предприниматель из Лакинска отправил партию сушеных овощей мобилизованным

фото со страницы Константина Демидова ВКонтакте

Предприниматель из Лакинска Алексей Мокеев выиграл грант "Агростартап" в размере 3 миллионов рублей. Он организовал производство смесей сушёных овощей из экологически чистого сырья местных сельхозпроизводителей. А на грантовые средства было закуплено отечественное оборудование и подготовлено помещение, сообщает на своей странице ВКонтакте директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Сейчас на линии обрабатываются пять видов овощей: картофель, морковь, капуста, лук и свёкла. Из них готовятся овощные смеси для первых блюд под торговой маркой "Биопродукт" . Никаких добавок, в отличии от привычных сухих супов не применяется, только бережный и длительный процесс термической обработки, который позволяет сохранять все полезные свойства. Одного 140 граммового пакета достаточно для приготовления восьми порций борща или супа.

И несмотря на то, что продукцией уже заинтересовались крупные интернет- магазины, одна из первых партий товара была отправлена в воинские части, где проходят службу наши земляки. В полевых условиях это хороший вариант для быстрого приготовления горячих блюд.