Владимирские спортсменки выиграли медали финала Кубка России по пулевой стрельбе

фото АВО

В Ижевске прошёл финал Кубка России по пулевой стрельбе. Владимирскую область на нём представляли 16 спортсменов, которые смогли завоевать две награды турнира.

Мастер спорта международного класса из Мурома Мария Васильева удостоена серебряной медали в олимпийском упражнении – соревновании пар в стрельбе из пневматической винтовки. А мастер спорта Анжелика Османова из Юрьева-Польского выиграла бронзу в олимпийской дисциплине – стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди женщин.