В Вязниках мужчина использовал поддельную миграционную карту

. Фото: Виктор Гусейнов

В Вязниковском районе полицейские задержали мужчину с поддельной миграционной картой. Он предъявил ее при регистрации по месту пребывания. Подлинность документа вызвала у стражей порядка сомнение.

Как сообщили в областном УМВД, документ был изъят и направлен на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Владимирской области. Заключение эксперта подтвердило предположения: бланк оказался поддельным. Мужчина не стал отрицать своей вины и рассказал, что летом текущего года приобрел подделку в Москве у незнакомца.

Возбуждено уголовное дело по статье "использование заведомо подложного документа".

Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до шести месяцев.