Во Владимирской области 29 ноября коронавирус подтвержден у 23 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 29 ноября лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7 случаев во Владимире, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 2 заболевших - в Муромском, Камешковском, Меленковском и Селивановском районах, по 1 случаю - в Ковровском, Петушинском, Юрьев-Польском, Гороховецком, Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177575 случаев заболевания (49331 сл. в г. Владимире, 19195 сл. в Муромском, 20968 сл. в Ковровском, 6322 сл. в Петушинском, 8585 сл. в Кольчугинском, 10898 сл. в Александровском, 7207 сл. в Юрьев-Польском, 15725 сл. в Гусь-Хрустальном, 1731 сл. в Судогодском, 3559 сл. в Собинском, 1941 сл. в г. Радужный, 5780 сл. в Киржачском, 4041 сл. в Камешковском, 3269 сл. в Гороховецком, 4544 сл. в Меленковском, 6006 сл. в Вязниковском, 6176 сл. в Суздальском, 2297 сл. в Селивановском).