Во владимирских дворах зальют 20 катков на хоккейных кортах и площадках

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Во Владимире начались работы по подготовке к открытию городских катков. Идут работы по заливке не только главного катка на Пушкинском бульваре, но и хоккейных кортов во дворах.

Всего таких катков в этом году во Владимире будет 20. Уже совсем скоро можно будет бесплатно покататься на коньках во дворах домов по следующим адресам: ул. Соколова - Соколенка, 7; ул. Жуковского, 20; ул. Куйбышева, 54; ул. Кирова, 8-а; ул. Растопчина, 49-б; ул. Юбилейная, 22; ул. Горького, 40; пр. Строителей, 46; ул. Белоконской, 10-а; ул. Диктора Левитана, 57; пр. Ленина, 43; ул. Верхняя Дуброва, 21; ул. Лакина, 139; пр. Ленина, 24, парк «Добросельский» (Суздальский проспект, 8-а); стадион «Юность» (ул. Егорова, 10-а), мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, 11; мкр. Лесной, ул. Лесная, 5; мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 4-а; мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 9. Ведутся подготовительные работы по установке нового хоккейного корта по адресу: мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 20. Он также заработает в этом году.

Заливка льда идет и на других городских катках, в том числе в Центральном парке культуры и отдыха и на стадионе «Лыбедь». Открытие главного городского катка на Пушкинском бульваре запланировано на середину декабря.