Во Владимире на улице Почаевской дотла сгорел легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 07.36 диспетчерам Владимирского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящей легковой машине у дома №2 по улице Почаевская.

На место ЧП выехали четыре сотрудника МЧС на одной пожарной машине, а также два человека на одной машине от частной пожарной охраны ООО «Союзспас».

К моменту приезда расчетов «Мерседес» горел по всей площади. Пожарные быстро локализовали и ликвидировали пламя на площади 4 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.