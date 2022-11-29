Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 ноября 2022 6:16

Во Владимире на улице Почаевской дотла сгорел легковой автомобиль

Происшествие случилось в восьмом часу утра 29 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 07.36 диспетчерам Владимирского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящей легковой машине у дома №2 по улице Почаевская.

На место ЧП выехали четыре сотрудника МЧС на одной пожарной машине, а также два человека на одной машине от частной пожарной охраны ООО «Союзспас».

К моменту приезда расчетов «Мерседес» горел по всей площади. Пожарные быстро локализовали и ликвидировали пламя на площади 4 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.