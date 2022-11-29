В Музее хрусталя покажут самовар дулей и самовар яйцом

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«Посудный царь», «свадебный генерал» – так уважительно называл народ самовары. В старину без самовара дом не дом.

Чаепитие у самовара стало в России национальным обычаем. Вот почему так много изобретательности и таланта вложили мастера в самовары. Разнообразны их фасоны – «вазы», «банки», «рюмки», «репки», «дули»; сказочная фантазия – в их декоративном оформлении. Многие самовары – это настоящие произведения прикладного искусства.

На выставке в Музее хрусталя имени Мальцовых будет представлено 300 предметов конца XIX – начала XX вв. из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Это 60 самоваров самых разнообразных фасонов; предметы чайного стола – чашки с блюдцами, чайные стаканы, сухарницы, вазы для варенья, молочники, конфетницы, чайники, креманки (более 200 предметов); банки и коробки для хранения чая (более 50 предметов); произведения живописи; воспроизведенные изображения прейскуранта самоварной фабрики В.С. Баташева в Туле и рекламы чая.

Выставка откроется 30 ноября и будет работать до 12 марта.