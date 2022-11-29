Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 5:23

Лагерь "Дружба" получит 1 миллион рублей от администрации Владимирской области

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Александр СДОБНИКОВ

Ежегодно во Владимирской области выбирают лучший загородный оздоровительный лагерь. Не стал исключением и 2022 год.

Как сообщает администрация города Владимира, подведены итоги ежегодного областного смотра-конкурса «Лучший загородный оздоровительный лагерь». Победителем конкурса признан владимирский муниципальный детско-юношеский центр отдыха «Дружба».

За победу в конкурсе лагерь наградили не только почетной грамотой от департамента образования и молодежной политики Владимирской области. Лагерю-победителю вручен также сертификат на 1 миллион рублей. Эти средства должны пойти на ремонты и обновление материальной базы лагеря.