Во Владимире чиновника мэрии оштрафовали за отсутствие сведений о доходах

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Владимира проверки в отношении сотрудников горадминистрации был установлен факт коррупционного нарушения.

Так, сотрудник одного из управлений мэрии, вопреки закону, не разместил в установленные сроки сведения о доходах себя и супруги за три последних года на официальном сайте администрации города Владимира.

По результатам проверки за неразмещение в интернете информации о деятельности органа местного самоуправления на провинившегося чиновника было возбуждено дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого он был оштрафован.

Что касается необходимых сведений, то они были размещены на сайте.