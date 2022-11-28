В Петушинском районе автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 14.50 в деревне Старое Перепечино, что находится на железнодорожной ветке на Москву возле города Покров, легковушка «Рено Логан» под управлением 62-летнего водителя сбила 64-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел у дома №22 по улице Вокзальная.

В результате пешеход получил травмы. Прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» увезла его в больницу.

В настоящее время по данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.