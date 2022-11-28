Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 12:31

Во Владимире отменяются массовые гулянья на новогодние праздники

Таковы результаты общественного опроса, проведенного на прошлой неделе
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает глава города Владимира Андрей Наумов, в ходе голосования, в котором приняли участие чуть более 4000 человек, большинство поддержало отказ от массовых гуляний. Вместе с тем, владимирцы попросили оставить Рождественскую ярмарку и локальные мероприятия для детей.

По словам градоначальника, без праздника город не останется. По-прежнему жители и гости Владимира смогут погулять в парках и покататься на коньках. Программу праздничных мероприятий в мэрии пообещали опубликовать в ближайшее время.