Во Владимире отменяются массовые гулянья на новогодние праздники

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает глава города Владимира Андрей Наумов, в ходе голосования, в котором приняли участие чуть более 4000 человек, большинство поддержало отказ от массовых гуляний. Вместе с тем, владимирцы попросили оставить Рождественскую ярмарку и локальные мероприятия для детей.

По словам градоначальника, без праздника город не останется. По-прежнему жители и гости Владимира смогут погулять в парках и покататься на коньках. Программу праздничных мероприятий в мэрии пообещали опубликовать в ближайшее время.