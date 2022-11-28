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НовостиОбщество28 ноября 2022 12:01

Во Владимире шесть классов в пяти школах закрыты на карантин по ОРВИ

Вместе с тем, кампания по вакцинации от гриппа продолжается
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает администрация города Владимира, по состоянию на 28 ноября в областном центре привиты уже более 81 процента педагогических работников школ и детских садов. Вместе с тем, благодаря именно прививкам удается избежать серьезного роста простуды в преддверие зимы.

Так, в настоящее время из 1498 классов 50 школ областного центра на карантине по гриппу и ОРВИ находятся лишь шесть классов в пяти школах. В то же время, в детских садах не закрыто ни одной группы.

В мэрии напомнили, что привиться от гриппа может любой желающий в поликлинике по месту жительства пока идет прививочная кампания.