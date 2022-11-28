Во Владимире власти провели рейд по городским водоемам

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в течение 26 и 27 ноября сотрудники Управления гражданской защиты проводили рейды по городским водоемам. В ходе работы представители мэрии проводили замеры толщины льда. Так, средняя толщина на озерах со стоячей водой пока не превышает 10 сантиметров, а там, где имеется течение, толщина и вовсе не превышает 2-3 сантиметра. С учетом того, что толщина везде разная, находится на ледяной поверхности пока крайне опасно.

В горадминистрации напомнили, что пока выход на лед на территории областного центра запрещен под угрозой штрафа. Тем не менее, на этот раз специалисты обошлись без карательных мер, и провели с рыболовами, оказавшимися на льду, профилактические беседы.