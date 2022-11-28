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НовостиОбщество28 ноября 2022 10:00

Во Владимире обманутым дольщикам ЖК «Дуброва парк-2» могут выплатить компенсации

Однако решение по этому поводу окончательно еще не принято
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация Владимирской области

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в настоящее время почти завершено решение проблем с вводом в эксплуатацию двух проблемных домов во Владимире. Речь идет о доме №82 на улице 1-й Пионерской, а также о многоквартирном доме в микрорайоне Коммунар, более известном, как «Дом с лишними этажами».

А вот к проблемному вопросу со строительством домов жилого комплекса «Дуброва парк-2» прибавился такой же проблемный дом на улице Северная, 2 «а». По словам Александра Авдеева, сейчас вопросы по этим объектам решаются совместно с правоохранительными органами и судом, а также с горадминистрацией. После того, как суды вынесут решения, власти обсудят с Фондом развития территорий «оптимальные для дольщиков способы восстановления их прав».

В этом ключе ранее высказывалось предложение выплатить людям компенсации за не полученное жилье. Вероятнее всего, так в результате и будет.