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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:43

Во Владимире будущий зять украл украшения у матери невесты

Из квартиры женщины исчезли ювелирные изделия на 20 тысяч рублей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в городской главк полиции Владимира обратилась местная жительница, которая рассказала что у нее пропали украшения, лежавшие в квартире.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия, но следов взлома не обнаружила. Сами хозяева уверяли, что никто из посторонних в дом не входил.

В итоге браслет, кольца и серьги, а также кулон полицейские нашли в разных ломбардах города. Как выяснилось, их туда сдавал молодой человек дочери хозяйки квартиры.

Оказывается, 22-летний парень имел ключи и по просьбе невесты кормил их кота, пока мамы не было дома. Во время очередной кормежки парень забрал украшения будущей тещи и сдал их.

В краже он сознался. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время следствия молодого человека отпустили под подписку о невыезде.