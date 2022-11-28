В Меленках местный житель хранил 33 тысячи пачек контрафактных сигарет

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает УФСБ России по Владимирской области, на днях Меленковский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, обвинявшемуся в приобретении, перевозке и хранении в целях сбыта крупной партии табака без акцизных марок.

Суд установил, что в 2021 году 28-летний молодой человек купил у неизвестных продавцов крупную партию контрафактного табака, чтобы затем продавать его на территории Меленковского и Муромского районов.

В марте текущего года молодой человек был задержан сотрудниками УФСБ, которые обнаружили и изъяли у него 33970 пачек немаркированных сигарет на сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей.

С учетом всех обстоятельств суд признал меленковца виновным и приговорил его к штрафу в 500 тысяч рублей.