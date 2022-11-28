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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:37

Жительница Владимира, которая пыталась убить знакомого, получила 4 года колонии

Женщина настаивает, что не хотела убивать мужчину
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вынесен приговор в отношении жительницы областного центра. Она признана виновной в покушении на убийство.

Установлено, что ранним утром 14 апреля женщина и её знакомый выпивали в квартире одного из домов по ул. 9-Января города Владимира. Из-за взаимных претензий друг к другу между ними возник конфликт. Женщина взяла на кухне нож и два раза ударила знакомого в грудь и шею. Спасая свою жизнь, мужчина отбил удар ножа, нанесенный ему в шею, и выбежал на улицу, рассказали в областной прокуратуре.

Прибывшие работники скорой медицинской помощи своевременно оказали пострадавшему первую помощь, он был доставлен в больницу.

Подсудимая вину признала частично, пояснив, что у нее не было умысла убивать мужчину, удар нанесла неумышленно. Вместе с тем государственным обвинением представлены исчерпывающие доказательства, подтверждающие вину женщины в полном объеме.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в колонии общего режима.