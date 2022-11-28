Жителю Киржача дали 5 лет колонии за смертельное ДТП

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Киржачский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в смертельном ДТП.

Вечером 8 апреля текущего года мужчина, управляя автомобилем «Suzuki GRAND VITARA», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по ул.Набережная города Киржача. Превысив скорость, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21074». сообщает областная прокуратура.

Водитель пострадавшего в ДТП автомобиля от полученных травм скончался на месте, а его пассажир получила тяжелые травмы.

Приговором суда виновному назначено лишение свободы на 5 лет с отбыванием в колонии – поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.