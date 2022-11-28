В Гусь-Хрустальном мужчина, пойманный с наркотиками, пытался дать взятку полицейскому

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Гусевские полицейские поймали мужчину с наркотиками, а тот еще и взяточником оказался. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, 41-летнего жителя Гусь-Хрустального задержали после того, как обнаружили у него дома более полукилограмма частей растений, содержащих наркотические вещества, а также марихуану массой свыше 140 граммов.

Уже находясь в служебном автомобиле, тот предложил полицейскому взятку. И хотя полицейский предупреждал, что деньги не возьмет, тот все равно положил в бардачок автомобиля 50 000 рублей. О произошедшем полицейский проинформировал дежурную часть. В итоге к наркотикам у мужчины добавилась еще одна статья.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.